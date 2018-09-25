سبق – السعودية | الإدارة العامة للتعليم بمكة تحتفي باليوم الوطني
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:13 مالفجر السعودي
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حضر الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق، مساء اليوم، احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني الـ88 للمملكة، وهي ذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى تعليم البنات بحي العزيزية.
من جانبه، شكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي للأمير فيصل بن محمد وكيل إمارة منطقة مكة المساعد للحقوق، رعايته لحفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى حرص الإدارة الكبير على الاحتفال بتلك المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً.
وأبان أن اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة يأتي هذا العام تحت شعار "للمجد والعلياء"، وقد تشاركت فيه أكثر من 1500 مدرسة بالعديد من الفعاليات المنوعة والعروض الكشفية، إلى جانب فقرات الإلقاء والأناشيد الوطنية والعروض المرئية لمنجزات الوطن التي أعدتها لتلك المناسبة في جميع مدارس تعليم مكة بمختلف المراحل الدراسية، ابتداءً من يوم الأحد 6/ 1/ 1440هــ وحتى يوم الخميس 10/ 1/ 1440 هـ.
وأضاف المدير العام أن الاحتفاء يأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن وتنمية للقيم الوطنية وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم وكافة منسوبيه، موجهاً شكره لكافة مكاتب التعليم والمدارس في تعليم مكة؛ على تفعيلهم هذه المناسبة وغرس الوطنية في أبنائنا الطلاب والطالبات واهتمامهم بتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد "الحارثي" على أهمية هذه المناسبة الغالية لنسترجع من خلالها بطولات الملك المؤسس –رحمه الله– في سبيل توحيد هذه البلاد واستعراض ما حققه أبناؤه البررة من بعده للنهوض بالوطن في مختلف المجالات وترسيخ ذلك في نفوس الأبناء من الطلاب والطالبات.
ولفت إلى ما ستقدمه المدارس في احتفالية يوم الوطن من أنشطة متنوعة تأتي في مقدمتها المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تبني ممارسات وأنشطة نابعة من قيم المواطنة تحقق أهداف الاحتفال، سواء كانت ثقافية وإبداعية واجتماعية وتقنية وتدريبية فردية أم جماعية داخل المدرسة أو خارجها أو في المحيط الاجتماعي.
المصدر:- صحيفة سبق
حضر الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للحقوق، مساء اليوم، احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني الـ88 للمملكة، وهي ذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى تعليم البنات بحي العزيزية.
من جانبه، شكر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي للأمير فيصل بن محمد وكيل إمارة منطقة مكة المساعد للحقوق، رعايته لحفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى حرص الإدارة الكبير على الاحتفال بتلك المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً.
وأبان أن اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة يأتي هذا العام تحت شعار "للمجد والعلياء"، وقد تشاركت فيه أكثر من 1500 مدرسة بالعديد من الفعاليات المنوعة والعروض الكشفية، إلى جانب فقرات الإلقاء والأناشيد الوطنية والعروض المرئية لمنجزات الوطن التي أعدتها لتلك المناسبة في جميع مدارس تعليم مكة بمختلف المراحل الدراسية، ابتداءً من يوم الأحد 6/ 1/ 1440هــ وحتى يوم الخميس 10/ 1/ 1440 هـ.
وأضاف المدير العام أن الاحتفاء يأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن وتنمية للقيم الوطنية وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم وكافة منسوبيه، موجهاً شكره لكافة مكاتب التعليم والمدارس في تعليم مكة؛ على تفعيلهم هذه المناسبة وغرس الوطنية في أبنائنا الطلاب والطالبات واهتمامهم بتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد "الحارثي" على أهمية هذه المناسبة الغالية لنسترجع من خلالها بطولات الملك المؤسس –رحمه الله– في سبيل توحيد هذه البلاد واستعراض ما حققه أبناؤه البررة من بعده للنهوض بالوطن في مختلف المجالات وترسيخ ذلك في نفوس الأبناء من الطلاب والطالبات.
ولفت إلى ما ستقدمه المدارس في احتفالية يوم الوطن من أنشطة متنوعة تأتي في مقدمتها المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تبني ممارسات وأنشطة نابعة من قيم المواطنة تحقق أهداف الاحتفال، سواء كانت ثقافية وإبداعية واجتماعية وتقنية وتدريبية فردية أم جماعية داخل المدرسة أو خارجها أو في المحيط الاجتماعي.
المصدر:- صحيفة سبق
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