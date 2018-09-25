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تحكيم أردني يدير مواجهة الزمالك والقادسية الكويتي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:11 م
تحكيم أردني يدير مواجهة الزمالك والقادسية الكويتي
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هاني عصام
 
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك والقادسية الكويتي في إياب دور الـ 32 كأس العرب للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة على ستاد جابر الدولي.

ويتكون طاقم التحكيم الأردني من: أدهم مخادمة حكم ساحة، أحمد الرويلي مساعد أول ومحمد خلف مساعد ثاني، عمر المعاني حكما رابع، ومراقب المباراة البحريني علي محمد علي إبراهيم الماجد، ومراقب الحكام علي الطريفي.

يذكر أن مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية انتهت بالتعادل السلبي.

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