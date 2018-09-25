أردوغان يطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، وإعادة هيكلة مجلس الأمن لافتا إلى أن "العالم أصبح أكبر من 5 دول".

وقال أردوغان في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء "العالم اليوم ليس في ظروف العالم الذي كان في فترة الحرب العالمية الأولى".

وأضاف أردوغان "نشدد على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، وإعادة هيكلة مجلس الأمن، فالعالم أصبح أكبر من 5 دول"، موضحا "نجد أن 5 دول دائمة العضوية فقط وباقي الدول لها فقط حق العضوية المؤقتة".