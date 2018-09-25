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رد غريب من مدرب ريال مدريد على فوز محمد صلاح بجائزة "بوشكاش"

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:43 م
رد غريب من مدرب ريال مدريد على فوز محمد صلاح بجائزة بوشكاش
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الفجر الرياضي
 
دافع "جولين لوبيتيجي" المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن تقنية الـ VAR بعد الانتقادات التي شهدتها الخاصية في مباراة برشلونة وجيرونا ببطولة الدوري. 


وقال "لوبيتيجي" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية: "لا يمكنني التعليق على آراء الأشخاص الآخرين في تلك الخاصية، لكنني اعتقد أنها تساعد في جعل الحالات المشكوك فيها أكثر وضوحًا بالنسبة للجميع، وبكل تأكيد تحتاج إلى تطوير في السنوات المقبلة".


وعن فوز "محمد صلاح" بجائزة بوشكاش من الفيفا.. أكد المدرب أنه لا تهمه سوى الجوائز التي حصل عليه لاعبي ريال مدريد، وليس لديه رأي ليقوله حول تلك الجائزة.


المزيد عن: مدرب ريال مدريد محمد صلاح لوبيتيجي صلاح جائزه بوشكاش
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