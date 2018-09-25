تفاصيل أول لقاء جماهيري لـ"هشام أمنه" محافظ البحيرة (صور)

عقد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أولى لقاءاته بالمواطنين بقاعة الاجتماعات الكبرى بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوي، السكرتير العام ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ورئيسا مدينتي دمنهور وأبو حمص.



حيث التقى بعدد 16 مواطن ومواطنة تنوعت مطالبهم ومشاكلهم حسب حالة كل مواطن وظروفه، وقرر محافظ البحيرة، صرف مساعده مالية 500 جنية من مديرية التضامن لمواطن مريض بورم خبيث بالفك ويعالج في جامعة الإسكندرية كما وجه بدراسة إجراء تحويله لصرف معاش تكافل وكرامة وقيام إحدى الجمعيات الخيرية بمساعدته..





كما وجه محافظ البحيرة، شركة مياه الشرب بمراجعة قيمة المقايسة التي تقدر ب 8000 جنية لأحد المواطنين المعاق بكفر الدوار الذي قام ببناء منزله ولا يستطيع تحمل تكاليف قيمة المقايسة كما وجه رئيس الوحدة المحلية بكفر الدوار بتقديم مساعدة للمواطن حيث يعمل بالمجلس، وكذا توفير سيارة إسعاف لأحد المواطنين الذي تعاني نجلته من شلل وتحتاج عدد 20 جلسة أكسجين بمحافظة الإسكندرية



ووافق محافظ البحيرة، علي طلبين مقدمين للتربية والتعليم يرغب أحدهما والمصاب في عمليات القوات المسلحة في نقل نجله من مدرسة إلي مدرسة حيث تمت الموافقة والطلب الأخر من مواطنة ترغب في منحها إجازة نصف الوقت نظرا لظروفها وتمت الموافقة، وأحال عدد 3 طلبات ترخيص ونقل ترخيص أتوبيسات إلي اللجنة العليا للمواقف لاتخاذ الإجراءات وفقا للضوابط.



كما قرر محافظ البحيرة، صرف مساعده مالية 500 جنية دفعة واحدة لأحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يلتمس الموافقة علي ترخيص كشك حيث وجه رئيس المدينة بالدراسة والعرض علي السكرتير العام وعمل اللازم، بالإضافة إلي وقف أي تحرك غير قانوني للسيارات بنادي الربيع للمسنين بدمنهور وضرورة قيام مديرية التضامن الاجتماعي بحل جميع المشاكل الموجودة داخل النادي وسرعة استصدار قرار لتعيين مجلس إدارة جديد للنادي وذلك بناء علي الشكوى المقدمة من أعضاء النادي الذين يتضررون من سوء معاملة رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق لهم وعدم تلبيتهم لمطالبهم.



كما قرر محافظ البحيرة، إحالة أوراق سوق مواشي أبو حمص للسكرتير العام والشئون القانونية للتحقيق ووجه رئيس مدينة أبو حمص بمراجعة إعلان السوق فورًا وذلك وفقًا لشكوى المستأجر الذي يلتمس الموافقة علي تسليمه السوق، كما وجه مديرية أوقاف البحيرة لعمل اللازم نحو مساعدة أهالي عزبة بيومي مراد بقراقص بدمنهور الذين قاموا ببناء منزل ويلتمسون الموافقة علي مساعدتهم في استكمال المسجد وصب السقف وإنهاء التشطيبات به، كما وجه رئيس مدينة دمنهور والشئون القانونية بالمحافظة لحل مشكلة أحد المواطنين برشيد الذي يمتلك مصنع غزل ونسيج وتم إلغاء الترخيص الخاص به ويلتمس إعادة الترخيص وأكد علي سرعة حل المشكلة بالشكل القانوني خلال 72 ساعة.



كما قرر محافظ البحيرة، صرف مساعدة مالية لأحد المواطنين الذي يعمل عامل باليومية ويعول أسرة من 5 أفراد وأصيب في حادث نتج عنه شلل بالطرفين السفليين ووجه المحافظ بإجراء الجلسات بالمجان وقيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل له وقيام مديرية الصحة بتوفير العلاج بالتنسيق مع مدير المستشفى، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بدراسة حالة مواطنة قامت بإجراء عملية إزالة ورم بالمخ وقام مجلس المدينة بسحب المحل الخاص بها لعدم قيامها بدفع الإيجار ووجه مديرية التضامن الاجتماعي لعمل اللازم للمواطنة، كما وجه بضرورة قيام وكيل وزارة القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب والتضامن الاجتماعي لدراسة حالة ممرضه تم فصلها من العمل وتلتمس الموافقة علي منحها فرصة نظرا لظروفها.