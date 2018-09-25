سيارة إسعاف تقتل رجلا في تركيا

دهست سيارة إسعاف رجلا يبلغ من العمر 69 عاما، في مدينة بورصة، الواقعة في شمال غرب تركيا، وفق ما ذكر موقع "حرييت دايلي نيوز".





ووفقا للمصادر، أكدت أن سيارة الإسعاف قد دهست الرجل يوم 22 سبتمبر الماضي، وظل بالمشفى إلا أن توفي ثاني يوم الحادث مباشرة، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.



