سيارة إسعاف تقتل رجلا في تركيا
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:20 م
دهست سيارة إسعاف رجلا يبلغ من العمر 69 عاما، في مدينة بورصة، الواقعة في شمال غرب تركيا، وفق ما ذكر موقع "حرييت دايلي نيوز".
ووفقا للمصادر، أكدت أن سيارة الإسعاف قد دهست الرجل يوم 22 سبتمبر الماضي، وظل بالمشفى إلا أن توفي ثاني يوم الحادث مباشرة، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.
وتختلف مزاعم وسائل إعلام محلية حول سبب الوفاة، فمنهم من يقول إن سائق سيارة الإسعاف صدم "أوزن"، فيما تقول أخرى إن الرجل "قفز على الطريق"، وشرعت الشرطة التركية في التحقيق في الحادث.
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