ترامب: لا نية حاليًا لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني





وقد أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، نقلا عن مساعد كبير للزعيم الأعلى الإيرانى، قوله تصريحات بعدم قبول عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، لقاء زعماء إيرانيين اطلاقًا.



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد نية حاليًا لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.