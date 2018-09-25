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ترامب: لا نية حاليًا لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:10 م
ترامب: لا نية حاليًا لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد نية حاليًا لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقد أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، نقلا عن مساعد كبير للزعيم الأعلى الإيرانى، قوله تصريحات بعدم قبول عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، لقاء زعماء إيرانيين اطلاقًا.


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