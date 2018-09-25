"مليون و500 ألف جنيه".. الأموال العامة تضبط فتاة مخالفة للقانون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط فتاة لقيامها بالاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه بقصد توظيفها بالمخالفة للقانون.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "شعبان ر. ع" مواليد 1981، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية و(6) آخرين، بقيام ميادة م. أ، مواليد 1987، مقيمه بدائرة قسم الجمرك الإسكندرية، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف جنيه بقصد توظيفها لهم في مجال إدارة المعاهد التعليمية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها تهربت من سداد الأرباح ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكيين.





ومن خلال تكثيف جهود البحث أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة العطارين.





وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.