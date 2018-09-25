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رئيس الوزراء التركي يوقف موكبه فجأة لهذا السبب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:14 م
رئيس الوزراء التركي يوقف موكبه فجأة لهذا السبب
بن علي يلدريم
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وكالات
 

أمر رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، موكبه أثناء توجهه إلى المطار في العاصمة أنقرة، بالتوقف لإسعاف مصابين في حادث مروري وقع في الطريق.

 

ونشر رئيس البرلمان التركي على حسابه في تويتر الحادثة بشكل مختصر مصحوبة بصور من المكان، فيما أفاد موقع "ترك برس" بأن المسؤول التركي كان في طريقه إلى مطار "أسانبوغا" الدولي للسفر إلى أوزبكستان، وأن الحادث المروري وقع لتوه حينها على طريق المطار، إثر اصطدام دراجة نارية بشرطي مرور.

 

وقدّم رئيس البرلمان التركي الإسعافات الأولية للمصابين الاثنين صحبة فريقه الطبي المرافق له، قبل أن يواصل طريقه إلى المطار ومنه إلى أوزبكستان التي وصلها أمس الأول في زيارة رسمية.

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