لجنة الحكام تجهز لاستقبال مصمم VAR وقيادات التحكيم في الفيفا





تجهز لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة عضو مجلس الإدارة عصام عبد الفتاح خلال الفترة المقبلة لإقامة حدث كبير سيحاضر فيه ديفيد أولرى مصمم تقنية الفيديو والمعروفة بال VAR وقيادات التحكيم في لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وعلى رأسهم السويسري ماسيمو بوساكا رئيس لجنة التطوير بالفيفا ومعه الايطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي وذلك لإلقاء محاضرات فنية حول تقنية ال VAR في بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .





ومن جانبه أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام المصرية بأنه تم الإتفاق مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على رعاية وإقامة هذا المعسكر للحكام بأحد الأماكن التابعة للوزارة .





وأضاف عبدالفتاح في تصريحات صحفية اليوم بأن استقدام قيادات التحكيم في العالم إلي مصر حدث كبير وسوف تعود نتائجه على حكام مصر لشرح تقنية حكم الفيديو أو تطبيق ال VAR داخل الملاعب المصرية .



