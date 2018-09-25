ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الغربية، من ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالغربية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام إسلام إ. ع، 26 سنة، هارب، محسن إ. ع، 29 سنة، أسامة س. م، 22 سنة، مقيمون بدائرة مركز شرطة قطور، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين الثاني والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بالإشتراك مع المتهم الهارب في ارتكاب 9 وقائع بذات الأسلوب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.