"إينرجي" ترعى رحلة مايكل حداد إلى القطب الشمالي: سيسير 100 كيلومتر رغم إصابته بالشلل

أعلن راديو "إينرجي" عن رعايته لرحلة الرياضي مايكل حداد، سفير الأمم المتحدة وبطل برنامجها الإنمائي للتوعية بالتغير المناخي في لبنان، والذي يستعد لخوض رحلة في القطب الشمالي يسير فيها 100 كيلومتر من أجل التوعية بمخاطر التغيير المناخي، رغم إصابته بالشلل في 75% من جسده، من الصدر حتى أسفل الجسد، ويعتبر مايكل حداد من الأبطال الرياضين العرب الذين رفعوا اسم بلادهم عاليا بعد احتفاء الأمم المتحدة به واختياره لإلقاء كلمة ملهمة أمام البرلمان الكندي، وضمن خطة رعاية "إينرجي"، حل مايكل ضيفا على الإعلامية سارة مجدي، في برنامجها "بطاقة شخصية" وتحدث عن إنجازاته الرياضية السابقة، وعن رحلته المرتقبة إلى القطب الشمالي.





ومايكل حداد، صاحب قصة ملهمة في تحدي الإعاقة وتجاوزها، بعدما أصابه حادث في عمر السادسة بشلل بنسبة 75% من جسده بالشلل (من الصدر حتى أسفل الجسد)، إلا أنه تمكن من استخدام جهاز للوقوف على قدميه، وتدرب حتى صعد أعلى قمة جبلية في الشام "القرنة السوداء"، ويستعد لخوضه رحلة سيسير فيها 100 كيلومتر في القطب الشمالي، من أجل التوعية بمخاطر التغيير المناخي، ولإرسال رسالة إلى العالم مفادها أن الإعاقة لا توقف شخصا عن الإنجاز، وأنه رغب إصابته بالشلل إلا أنه حقق إنجازا رياضيا غير مسبوق، وهي الرحلة التي يرعاها معنويا وإعلاميا راديو "إينرجي".