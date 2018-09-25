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إصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:03 م
إصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد
انفجار عبوة ناسفة
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وكالات
 

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء بإصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرقى بغداد.

 

وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" العراقية، إن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، بالقرب من مسبح الصفا عند مدخل البنوك، شرقى بغداد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة".

 

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج".

 

من ناحية أخرى، تمكنت قوة من مكافحة المتفجرات "صقر بغداد"، من تفكيك عبوة ناسفة فى منطقة النهضة، وسط العاصمة بغداد.

 

كانت الشرطة العراقية قد أعلنت فى وقت سابق مقتل مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى العاصمة بغداد

 

المزيد عن: شرقي بغداد انفجار عبوة ناسفة العراق إصابة 3 مدنيين
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