قاض أمريكي قد يرفض قضية ستورمي دانيالز ضد ترامب

قال قاض اتحادي يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع على الأرجح بحق بموجب حرية التعبير يتيح له التعليق الذي أدلى به على موقع تويتر ويشكك فيه بادعاءات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مشيرا إلى أنه يميل إلى رفض قضية التشهير التي رفعتها ضد ترامب.

وقاضت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد والتي قالت إنها كانت على علاقة جنسية بترامب في 2006، الرئيس للتشهير بها في أبريل نيسان في محكمة اتحادية بسبب تغريدة.





وتتركز القضية على تأكيد دانيالز بأن رجلا اقترب منها في مرأب سيارات في لاس فيجاس في 2011 وهددها تهديدا مستترا بعدما وافقت على الحديث عن علاقتها المزعومة مع ترامب لمجلة ”إن تاتش“.





وفور نشر دانيالز رسما للرجل الذي قالت إنه هددها، غرد ترامب، الذي نفى أن يكون قد أقام أي علاقة مع دانيالز، مشككا في روايتها على تويتر قائلا ”رسم بعد سنوات عن رجل غير موجود. إنه عمل لإقناع الناس عن طريق الكذب، الترويج لأخبار كاذبة للأغبياء (لكنهم يعرفونها)!“





وقال محامي دانيالز إن التغريدة صورت موكلته على أنها كاذبة، لكن محاميي ترامب طالبوا القاضي الاتحادي في لوس انجليس برفض قضية التشهير.





وقال قاضي محكمة المقاطعة جيمس أوتيرو في جلسة الاستماع التي عقدت يوم الاثنين ”المسألة هي ما إذا كانت التغريدة التي غرد بها الرئيس تعد رسالة محمية أم مبالغة سياسة ولا تعد تشهيرا“.





واستشهد أوتيرو بإجراءات حماية أخرى ومحددة من التشهير ترامب تضمن لترامب وفقا للدستور الأمريكي حقوق حرية التعبير.



