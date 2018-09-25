"عبيد" تعليقا على بيع بعض الصيادلة لأدوية مغشوشة: "دي كارثة"



ودعا "عبيد" خلال لقاء ببرنامج المهمة، المذاع عبر فضائية "النهار"، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي صيدلي مخالف يبيع هذه الأدوية.



وشدد على أن دور الصيدلي هو توفير دوار آمن للمواطنين، وإذا باع أدوية مغشوشة تسبب السرطان فهذه كارثة.

علق الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، على بيع بعض الصيادلة لأدوية مغشوشة قد تسبب السرطان، رغم علمهم بذلك، قائلا: "دي كارثة".