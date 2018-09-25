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عبدالمنعم سعيد: العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة تمر بمرحلة طيبة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:49 ص
عبدالمنعم سعيد: العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة تمر بمرحلة طيبة
الدكتور عبدالمنعم سعيد - المحلل السياسي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي، إن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة تمر بمرحلة طيبة، وهو ما يعني انتهاء كل الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ضد مصر.

وأضاف "سعيد"، في تصريحات لفضائية Extra News، أن عودة مناورات النجم الساطع بين مصر والولايات المتحدة من الأمور الهامة بين البلدين.

وتابع المحلل السياسي، أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين يعطي فرصة كبيرة للمنتجات المصرية، حيث أنه في حالة فرض عقوبات أمريكية على الصين، فإن ذلك سيعطي أفضلية للمنتجات المصرية، خاصة منتجات الغزل والنسيج.
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