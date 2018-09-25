ياسر رزق: هناك تقدير أمريكي لدور مصر في مكافحة الإرهاب



وأضاف "رزق"، في تصريحات لقناة Extra News الفضائية، أنه كان من الواضح التقدير الأمريكي لمصر ودورها في مكافحة الإرهاب، والولايات المتحدة تعلم أن مصر نجحت في تحطيم الجهاز العصبي للإرهاب.



وأشار إلى أن هناك أجواء تعبر عن استعادة العلاقات المصرية الأمريكية لعافيتها، مشددا على أن مصر هي مفتاح السلام في المنطقة، بالإضافة إلى أنها أكبر سوق في الشرق الأوسط.



قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يؤكد عمق العلاقة بين مصر وأمريكا، وعمق العلاقة الشخصية بين الرئيسين.