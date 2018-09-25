نقيب المحامين: هناك معركة وطنية ضد الإرهاب في سيناء

صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن هناك معركة وطنية ضد الإرهاب في سيناء، مضيفا: "ليست سهلة وبسيطة وتكاليفها باهظة أمنية واقتصاديا".



وأكد عاشور، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن– المحاماة" بناء وتنمية واستقلال: "نحن مع الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، كما أننا ننتظر ترجمة الدستور لقوانين ونصوص تشريعية".

