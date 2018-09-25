نقيب المحامين: هناك معركة وطنية ضد الإرهاب في سيناء
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:35 صمنى صموئيل
صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن هناك معركة وطنية ضد الإرهاب في سيناء، مضيفا: "ليست سهلة وبسيطة وتكاليفها باهظة أمنية واقتصاديا".
وأكد عاشور، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن– المحاماة" بناء وتنمية واستقلال: "نحن مع الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، كما أننا ننتظر ترجمة الدستور لقوانين ونصوص تشريعية".
وأكد عاشور، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن– المحاماة" بناء وتنمية واستقلال: "نحن مع الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، كما أننا ننتظر ترجمة الدستور لقوانين ونصوص تشريعية".