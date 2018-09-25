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‏عاجل - نتائج تصويت جائزة The Best.. محمد صلاح ثالثا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:23 ص
‏عاجل - نتائج تصويت جائزة The Best.. محمد صلاح ثالثا
مودريتش
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الفجر الرياضي
 

 

حصد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما حصل المصري محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد لأفضل هدف لعام 2018.

 

وتفوق مودريتش على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو وصلاح، بعد موسم حافل حقق فيه العديد من الإنجازات.

 

‏وفيما يلي نتائج تصويت جائزة The Best :

 

- لوكا مودريتش 29.05% .

- كريستيانو رونالدو 19.08% .

- محمد صلاح 11.23% .

 

‏عاجل - نتائج تصويت جائزة The Best.. محمد صلاح ثالثا
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