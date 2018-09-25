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نجل مرتضى منصور: "مفيش لاعب سوبر بالدوري المصري"

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:04 ص
نجل مرتضى منصور: مفيش لاعب سوبر بالدوري المصري
أمير مرتضى
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أحمد شاكر
 

 

اكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الدوري المصري لا يوجد به لاعب سوبر بمعنى الكلمة.

 

وقال نجل رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج في الاستاد والذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم اف ام: "الزمالك قادر على حصد البطولات، واللأموال معا".

 

وأردف: "سنتحصل عللا الأموال من خلال الاستثمار فى اللاعبين، وسوف نعتمد على قطاع الناشئين".

 

وواختتم المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء: "الدوري المصري "مفهوش" لاعب سوبر".

 

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