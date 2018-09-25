عاجل.. "السيسي": محور تنمية قناة السويس منطقة واعدة أمام الاستثمار الأجنبي
الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:29 صأمنية فوزي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محور تنمية قناة السويس منطقة واعدة أمام الاستثمار الأجنبي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، في عشاء عمل بمنظمة أعضاء مركز الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي، وعدد من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار بالولايات المتحدة، بمقر إقامته بنيويورك.
المزيد عن: نيويورك محور قناة السويس قناة السويس عبدالفتاح السيسي عاجل تنمية قناة السويس امريكا الرئيس السيسي اخبار مصر اخبار عاجلة