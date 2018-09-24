اتحاد الكرة يصدم محمد صلاح قبل حفل الأفضل في العالم

رفض هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فكرة حجز تذاكر خاصة للاعبين المحترفين بالخارج، في حال تنقلهم مع بعثة المنتخب الوطني، للخارج لخوض المباريات.





وجاء رفض أبوريدة، خوفًا من وقوع فتنة بين اللاعبين مفضلًا حجز جميع التذاكر من الدرجة الإقتصادية، مكتفيًا بتميز المحترفين بحجز تذاكر بيزنس كلاس، في حال عودتهم إلى الدوريات المحترفين بها أو العودة للقاهرة للانصمام للمعسكرات الوطنية.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاندا، يوم 12 أكتوبر على ملعب السلام، ويوم 16 من نفس الشهر بسوازيلاندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.