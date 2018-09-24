ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرّف على المادة 118 في مشروع اللائحة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:10 م
تعرّف على المادة 118 في مشروع اللائحة
طباعة
علي نبوي
 

لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المقرر طرحها للتصويت عليها في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 28 سبتمبر الجاري، أكدت على أن النادي الأهلي هو صاحب الحق الوحيد في استغلال اسمه وعلاماته المسجلة في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية، وجاء ذلك في نص المادة «118».


وتحدثت المادة «117» عن حق الأهلي في إنشاء المستشفيات الطبية الرياضية، والأكاديميات والمدارس العلمية الرياضية؛ من أجل الاستثمار المالي والبشرى وإنماء المواهب.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
18:00
-
إنبي
الدوري السعودي للمحترفين
الفتح
-
x
17:10
-
الهلال
النصر
-
x
19:10
-
التعاون
كأس العرب للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
المحرق - البحرين
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/24/2018 7:50:11 PM