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إيران تشيع ضحايا هجوم الأهواز الإرهابي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:15 ص
إيران تشيع ضحايا هجوم الأهواز الإرهابي
هجوم الأهواز
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وكالات
 

انطلقت صباح اليوم الاثنين، مراسم تشييع جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي شهدته مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، وسط حشود غفيرة وبحضور مسؤولين في الدولة.

 

من بين المسؤولين المشاركين في مراسم التشييع وزير الأمن، ووزير الصحة، وممثلون عن المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والعسكريين.

 

وكان محافظ خوزستان (مركزها الأهواز) قد أعلن في وقت سابق أن يوم الاثنين عطلة رسمية في المحافظة بمناسبة إجراء هذه المراسم تكريما لضحايا الحادث الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى.

 

كما أصدر محافظ خوزستان وممثل المرشد الأعلى في المحافظة بيانا أعلنا فيه الحداد العام في المحافظة يوم الاثنين.

 

وأودى الهجوم بأرواح 29 شخصًا على الأقل، بينهم عسكريون وعناصر للحرس الثوري الإيراني ومدنيون، وتمكنت أجهزة الأمن من القضاء على المهاجمين الـ4.

 

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