"شعراوي" يستعرض خطة مصر للتنمية المستدامة 2030

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، الدكتور عادل عبد اللطيف، كبير مستشاري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي يقوم حاليًا بزيارة للقاهرة؛ لبحث سبل زيادة التعاون بين الحكومة المصرية والبرنامج في مجالات التنمية خاصة المشروعات التنموية بالمحافظات.



وأكد "شعراوي"، تقدير مصر للدور المهم الذي تقوم به هيئات ومنظمات الأمم المتحدة في دعم خطوات التنمية المستدامة بالمحافظات ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يرتبط بمصر بشراكة ذات مصداقية، وكذا دعم الأمم المتحدة ومنظماتها لخطط الحكومة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستعرض خلال اللقاء عددًا من المشروعات التنموية التي تبحثها الوزارة في عدد من المحافظات، وتعزيز برنامج الوزارة في مجال التنمية المحلية واللامركزية ودعم جهودها في إطار مواجهة تحديات التنمية كالزيادة السكانية مع تطوير محافظات الصعيد للإسهام في تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.



وأشار إلى اهتمام الدولة بدعم التنمية المتكاملة في سيناء بكافة المجالات، وخلق فرص عمل تعتمد على الموارد والإمكانات المتوفرة على أرض سيناء وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.



ومن ناحيته، رحب الدكتور عادل عبد اللطيف، بتعزيز وزيادة التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات بالحكومة خاصة ملف تنمية سيناء وتوفير التمويل اللازم لإعداد الدراسات اللازمة لاستراتيجية تنمية سيناء والتي تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة.

