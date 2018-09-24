"تموين الفيوم" يكثف حملاته لضبط اللحوم المخالفة

طالب مدير عام الطب البيطرى بالفيوم من مباحث تموين الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على كل من يوسف الصديق والشواشنة لضبط المخالفين من الجزارين، وذلك بالأشتراك مع الأدارة العامة للمجازر بالمديرية على مدار الـ٢٤ ساعة، كما طالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بتوفير قطعة أرض فى قرية النزلة او الشواشنة لأنشاء مجزر لخدمة أهالى المنطقة تنطبق علية أشتراطات قرار وزير الإسكان رقم ٤٩٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن إنشاء المجازر.



وجاء ذلك ردا على مطالبه النائب رببع ابولطيعة بالرقابة على بيع اللحوم وإنشاء نقطة ذبيح لخدمة اهالى مركزى يوسف الصديق والشواشنة لقيام بعض الجزارين ببيع لحوم الحيوانات النافقة للمواطنين وطالب بضبط المخالفين