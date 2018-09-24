مدير محطة الجبل الأصفر: الطاقة الإجمالية 2.5 مليون متر مكعب يوميا (فيديو)

قال المهندس عبدالوهاب حلمي، مدير محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إن المحطة تم التخطيط لها من خلال المشروع العام للصرف الصحي والذي وضعه المكتب الأمريكي في الثمانينات، مشيرا إلى أن الطاقة الإجمالية للمحطة تبلغ 2.5 مليون متر مكعب يوميًا.





وأوضح في لقاء على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه تم تصميم المحطة على مراحل نظرا لحجمها الكبير والتدفقات الكثيرة عليها، ودخلت حيز التشغيل عام 1998 ويجري العمل على استكمال المراحل خلال الفترة الحالية، متابعا أن ما يميز المشروع هو الاستفادة منه في إنتاج الطاقة الكهربائية الخاصة بتشغيل المولدات.



