خبير تحكيمي: هدف كاسونجو "الملغي" أمام المقاولون صحيح

كشف ناصر عباس عضو لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري عن صحة قرار أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب باحتساب ركلة جزاء للزمالك، والتي سجل منها محمود علاء الهدف الأول للزمالك.

وقال عباس في تصريحات تلفزيونية: "يد مدافع المقاولون لم تكن في حيز جسم اللاعب وخرجت عن حيز الجسم وبالتالي لمسة اليد تحتسب ركلة جزاء ويجب توجيه التحية لحكم اللقاء على احتساب ركلة الجزاء".

وأضاف: "هدف كاسونجو الملغي كان صحيحا لأن قدم لاعب المقاولون كانت متأخرة للخلف وكاسونجو لم يكن متسللا وبالتالي قرار الحكم بإلغاء الهدف كان خاطئا".

وشدد عضو لجنة الحكام على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد لمس أحمد أبو الفتوح للكرة بيده واصفا الحالة بأنها مشابهة لحالة ركلة جزاء الزمالك المحتسبة للزمالك التي جاء منها الهدف الأول.