تعليق ناري لـ آمنة نصير على اتهامها بالتشيع

قالت الدكتورة آمنة نصير، الأستاذة بجامعة الأزهر، إن الفكر الوهابي كان جيدًا في وقته وزمانه، وبعض الجماعات السلفية أردات أن تكون مصر هي الوريثة لتلك الأفكار.



وردت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، على اتهامها بالتشيع من قبل بعض الجماعات السلفية، قائلة: "كلامكم لا شيء، وأنا امرأة فولاذية، ولا يُؤثر ذلك في".

