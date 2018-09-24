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متحدث "البرلمان": قانون الإدارة المحلية والمعاشات على رأس أولويات المجلس بدور الإنعقاد الرابع

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:07 ص
متحدث البرلمان: قانون الإدارة المحلية والمعاشات على رأس أولويات المجلس بدور الإنعقاد الرابع
النائب صلاح حسب الله
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رقية جمال
 
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك أجندة تشريعية مليئة بالقوانين الهامة خلال دور الانعقاد الرابع، ويأتي في مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون التأمينات والمعاشات، والذي أكد رئيس البرلمان أنها على رأس أولوياتنا خلال دور الانعقاد الرابع، بالإضافة إلى العديد من القوانين المرتبطة بالشأن الاقتصادي.

وأضاف "حسب الله"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض النواب الذين تم التحقيق منهم في عدد من الوقائع بلجنة القيم، سيتم عرض تقارير لجنة القيم على هيئة المكتب ثم عرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

وتابع، أنه حتى الآن لم يرسل حزب الوفد قرار بفقدان بعض النواب المفصولين من حزب الوفد الصفة الحزبية، ونتابع ما يحدث من خلال الإعلام، موضحًا انه حال أرسل الوفد خطاب رسمي بتغيير الصفة الحزبية لأحد أعضاءه سيتم إعمال اللائحة والتى تنص على أخذ موافقة ثلثي الاعضاء على سحب الثقة او إسقاط العضوية عن عضو البرلمان.

المزيد عن: معاشات النائب صلاح حسب الله البرلمان اخبار مصر
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