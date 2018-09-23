سجينة سابقة تكشف تفاصيل حياة دينا الشربيني معها في السجن

تحدثت السجينة والناشطة الحقوقية آية حجازي الكثير من التفاصيل عن الفترة التي قضتها في السجن مع الفنانة دينا الشربيني، كاشفة تفاصيل شخصيتها، حيث قضيا معًا عامًا كاملًا في السجن، بتهمة حيازة المخدرات.





وقالت ىية حجازي، التي تقيم حاليًا في الولايات المتحدة ومنذ الإفراج عنها عبر حسابها على "فيس بوك": "دينا الشربيني، شخصية فعلا لطيفة ومحترمة واجتماعية. كانت معاملاتنا طفيفة واحنا محبوسين مع بعض في عنبر واحد واتناعشر، بس تعاملاتها مع الناس كلها كويسة جداً، واللي لمسني معاملتها مع بنت كانت طفلة شوارع. دينا ساعدتها بكل الأشكال، وساعتها البنت ورتني رسالة ليها دينا بتقولها انا معاكي ودي نمرتي كلميني اول ماتخرجي واخرج وممكن اوفرلك شغل معايا".





وأضافت: "وكمان حاولت تشغل وقتها ووقت الناس بكورس تمثيل داخل السجن، لكن اتغير رئيس المباحث على طول ولغاه، وكمان كانت من الناس النادرة اللي بتخرج وتفتكر صحابها وتيجي تزورهم في السجن وتجيبلهم زيارات، هي دي الفنانات اللي أحب اتفرج عليهم، مش ناس بلاستيك بنتفرج على شكلهم وننسى فنهم أو هم مين".

واختتمت حديثها قائلة: "كنت فعلا مترددة أكتب عنها، بس اعتقد ده واجبها علي، كمرأة وكإنسان وللبنات المنفسنة، مش عارفة ازاي الست ممكن تاخد حقها في العالم ده، لو أول ظالم ليها المرأة، من نجاح لنجاح يا دينا".



