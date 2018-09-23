صحيفة: البغدادي فرّ من إيران إلى أفغانستان

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، ان زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي انتقل إلى الأراضي الأفغانية وبالتحديد إلى ولاية ننجرها، مبينة ان ذلك جاء بعد عبوره الأراضي الإيرانية.

وقالت مصادر أمنية وأخرى في الجماعات المتشددة الباكستانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن انتقال البغدادي جاء بعد وصول مئات من أفراد تنظيم داعش إلى إقليم ننجرهار خلال الشهور الـ 6 الماضية بعد عبورهم الأراضي الإيرانية، مروراً بمدينة زاهدان شرق إيران، وأضافت أن تنظيم داعش يحتفظ بمقر لضيافة مقاتليه في ننجرهار بعلم وتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت أن غالبية القادمين من تنظيم داعش موجودون حالياً في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان، مشيرة إلى أن الاستخبارات الباكستانية رصدت تحركات كثيفة لأعضاء التنظيم، ومحاولتهم الولوج إلى مناطق القبائل الباكستانية.

وأوضحت أن من بين القادمين مئات من العرب وغير العرب، قدموا جميعهم من الأراضي السورية بعد انتهاء وجودهم هناك العام الماضي، منوهة إلى أن المهمة القادمة لأعضاء التنظيم هي عرقلة حركة طالبان في الوصول إلى الحكم في أفغانستان، وإثارة الخلاف بين كل من باكستان وأفغانستان من خلال عمليات يقوم بها التنظيم في الأراضي الأفغانية والباكستانية.

وتأتي هذه الأنباء فيما تضيق قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً الخناق على آخر معاقل تنظيم داعش في شرق سوريا.