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كوريا الجنوبية ترسل فريق إغاثة لمساعدة ضحايا انهيار سد في لاوس

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 09:50 ص
كوريا الجنوبية ترسل فريق إغاثة لمساعدة ضحايا انهيار سد في لاوس
انهيار سد - أرشيفية
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وكالات
 

قالت رئاسة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، "إن رئيس البلاد مون جيه-إن أمر بإجراءات من بينها إرسال فريق إغاثة طارئة لمساعدة ضحايا انهيار سد تشيده شركات كورية جنوبية في لاوس".

 

وهناك مئات المفقودين في الحادث الذي وقع بجنوب لاوس كما يخشى مقتل الكثيرين بعد يومين من انهيار السد، وهو سد للطاقة الكهرومائية لا يزال تحت الإنشاء، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بعد أن جرفت المياه بعض المنازل.

 

وقال كيم إيوي-كيوم المتحدث الرئاسي في كوريا الجنوبية خلال إفادة صحافية "أمر الرئيس بإجراءات صارمة من بينها إرسال فريق إغاثة طارئة مع تحري سبب الحادث إذ تشارك شركاتنا في بناء السد".

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