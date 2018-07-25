خافيير أجيري.. مدرب سييء السمعة ونذير عذاب لنجوم مصر

دخل المكسيكي خافيير أجيري على رأس المرشحين لتدريب منتخب مصر مع لويس بينتو وكيكي فلوريس ووحيد خليلوزيتش.





من هو خافيير أجيري





- درب خافيير أجيري منتخب المكسيك مرتين في كأس العالم في 2002 و2010 ووصل في المرتين لدور الـ16.





- خاض أجيري عدة تجارب في إسبانيا مع أندية أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول.





- قاد أجيري اليابان 2014 وخرج من ربع نهائي أمم آسيا أمام الإمارات ليذهب لتدريب الوحدة الإماراتي وتوج ببطولتي كأس هناك.





الاتهام بالتلاعب





أثناء تولي المدرب المكسيكي قيادة اليابان اتهم في إسبانيا بالتلاعب حينما كان مدربًا لسرقسطة ففي موسم 2010-2011 كان ليفانتي ضمن البثاء ويستضيف ريال سرقسطة الذي يدربه أجيري والذي يحتاج للانتصار لتجنب الهبوط وفاز الأخير 2-1 واتهم أجيري بالاتفاق مع ليفانتي على النتيجة.





خطط خافيير أجيري





- يؤمن أجيري بالعامل النفسي أولًا فيحرص على المرح مع اللاعبين رغم أنه يظهر مع الصحفيين في صورة الرجل العنيف.





- يرى أجيري أن اللاعب يلمس الكرة لدقيقتين خلال المباراة لذا عليه العمل طوال الـ88 دقيقة الأخرى على لياقته البدنية ومشتقات اللعبة الأخرى لذلك فإنه سيكون نذير عذاب لنجوم مصر لأنهم سيكونون مجبرين على الركض كثيرًا.





- قبل إحدى مبارياته مع سرقسطة أمام ريال مدريد توضح صور مع زوجات اللاعبين رسالة إليهم قبل مواجهة ريال مدريد في سانتياجو برنابيو لتشجيعهم فالفريق كان ينبغي عليه الفوز وهو ما تحقق.





- تتنوع خططه ما بين 4-4-2 و4-3-3 و4-2-3-1



























