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منى عراقي تغني "عيش بشوقك" لتامر حسني في كواليس برنامجها الجديد (فيديو)

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 08:12 ص
منى عراقي تغني عيش بشوقك لتامر حسني في كواليس برنامجها الجديد (فيديو)
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شاركت الإعلامية منى عراقي، مقطع فيديو من كواليس التحضير لبرنامجها الجديد "المهمة"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت العراقي، خلال الفيديو وهي تغني أغنية "عيش بشوقك" للمطرب تامر حسني، برفقة فريق عمل البرنامج.

وعلقت على الفيديو قائلة: "فوتو سيشن المهمة مع أشطر ناس في مصر على عيش بشوقك".

ومن المقرر أن ينطلق برنامجها الجديد على شاشة قناة "النهار" نهاية الشهر الجاري. 


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