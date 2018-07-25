ناصر سيف وعلا رامي يستقبلان جمهور جمصة في "بحر الهوى"

يستعد مسرح جمصة الصيفي لافتتاح أبوابه مطلع شهر أغسطس لاستقبال جمهور جمصة للعرض الكوميدي الغنائي الشعبى "بحر الهوى" الذى تقدمه الفرقة القومية للموسيقي الشعبية وهي إحدى الفرق التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية تحت رئاسة المخرج الدكتور عادل عبده.





"بحر الهوى" تأليف محمد عبد الله وإخراج الفنان هاني النابلسي، بطولة الفنان ناصر سيف، الفنانة علا رامي، الفنان فيصل خورشيد، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنانة نوال سمير، الفنانة نورا الهوارى، الفنان أحمد سيف، الفنانة سعاد الهوارى، الفنان حسان العربي.



مهندس ديكور محمد خبازه، كلمات مجدي الحمزاوي، ألحان إيهاب حمدي، استعراض عزت أبو سنة، مخرج منفذ طارق حسن، مساعدي الإخراج إبراهيم أبو النجا، أحمد خالد، بالاشتراك مع الفرقة القومية للموسيقي الشعبية وإنتاجها بقيادة الدكتور أسامه زغلول.







