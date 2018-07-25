بعد ساعات من طرحه.. قائمة "Top 5" لألبوم إليسا على "يوتيوب" (فيديو)
أشعلت النجمة اللبنانية إليسا، مواقع التواصل الاجتماعي، فور طرح أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي يضم 16 أغنية متنوعة، تعاونت خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والألبوم من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.
وبعد ساعات من طرح الألبوم الجديد، عبر موقع "يوتيوب"، يرصد "الفجر الفني" قائمة أفضل 5 أغاني " Top 5" من حيث نسب المشاهدة والاستماع.
"مريضة اهتمام"
جاءت أغنية "مريضة اهتمام"، من كلمات الشاعر علي المولي وألحان رامي الشافعي، في المركز الأول، محققة 288 ألف و852 مشاهدة عبر "يوتيوب".
"نفسي أقوله"
احتلت أغنية "نفسي أقوله"، من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان إبراهيم تاتليسس، المركز الثاني، محققة 261 ألف و947 مشاهدة عبر "يوتيوب".
"حكايات"
حلت أغنية "حكايات"، من كلمات الشاعر أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى، في المركز الثالث، محققة 184 ألف و495 مشاهدة عبر "يوتيوب".
"مفيش أسباب"
جاءت أغنية "مفيش أسباب"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان رامي جمال، في المركز الرابع، محققة 155 ألف و268 مشاهدة عبر "يوتيوب".
"كرهني"
اختتمت أغنية "كرهني" من كلمات الشاعر علي المولي وألحان فضل سليمان، قائمة "Top 5"، محققة 117 ألف و728 مشاهدة عبر "يوتيوب".