بعد ساعات من طرحه.. قائمة "Top 5" لألبوم إليسا على "يوتيوب" (فيديو)

أشعلت النجمة اللبنانية إليسا، مواقع التواصل الاجتماعي، فور طرح أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي يضم 16 أغنية متنوعة، تعاونت خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والألبوم من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.





وبعد ساعات من طرح الألبوم الجديد، عبر موقع "يوتيوب"، يرصد "الفجر الفني" قائمة أفضل 5 أغاني " Top 5" من حيث نسب المشاهدة والاستماع.



