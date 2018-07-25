هدى زكريا: الجيش هو الفئة الوحيدة القادرة على حماية المجتمع من الانقسام



وأضافت "زكريا" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، الثلاثاء، أن علماء الاجتماع في الولايات المتحدة يقولون إنهم محكومون من الصفوة العسكرية ورجال الأعمال.



وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أن هناك مجتمعات تعاني من المراهقة السياسية، وعلى الجيش أن ينزل للشارع السياسي، إذا سادت الفوضى، أو المراهقة السياسية لدى الأحزاب، وإذا سقط الدستور أو الرضا الشعبي عن الحاكم.

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكرى، إن الجيش هو الفئة الوحيدة القادرة على أداء منضبط، وهو الحزام الذي يحيط ويحمي المجتمع من الانقسام.