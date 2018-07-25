نبيل عبدالمقصود: يجب تطوير مراكز السموم في المحافظات وتدريب الأطباء جيدا



وأضاف "عبدالمقصود"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن مريض السموم لا بد أن يأخذ العلاج الصحيح في الوقت الصحيح، ولا مجال للتدريب.



وأوضح مدير مركز علاج السموم بالقصر العيني، أنه يعمل في هذا المجال منذ عودته من الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات.

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز علاج السموم بالقصر العيني، إنه يجب تطوير مراكز السموم في المحافظات، وتدريب الأطباء جيدًا.