"عيش بشوقك" لتامر حسني تواصل حصد المشاهدات.. تعرف على التفاصيل (فيديو)





حقق كليب "عيش بشوقك" للنجم تامر حسني، أكثر من 8,831,278 مشاهدة وذلك بعد طرحه مؤخرًا على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، محققًا ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر».





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة تامر حسني بكليب أغنية «عيش بشوقك»، أبرزهم: «أمير كرارة، عمرو يوسف، ماجد المصري، سميرة سعيد، وأمينة خليل».





أغنية «عيش بشوقك» ضمن ألبوم تامر حسني الجديد والذي يحمل نفس الأسم، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القادمة بالأسواق والمتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات مصطفى حسن، الحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهانى محروس، إخراج هادي الباجوري، وتدور فكرة الكليب حول أن تامر يسير وسط الناس، وكل واحد منهم لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك يحاول أن يخرج منهم الابتسامة.





يعد ألبوم «عيش بشوقك» أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، بلال سرور، هانى محروس، تامر حسين، تامر علي، هيثم راضي، جلال الحمداوي، صابر كمال، شريف بدر، شريف مكاوي، عبدالرحمن شوقي، وسام عبدالمنعم، ورمضان محمد.







