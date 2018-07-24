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رئيس "سيمنز": أشعر بالفخر للانتهاء من المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء في مصر

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 10:53 م
رئيس سيمنز: أشعر بالفخر للانتهاء من المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء في مصر
جو كابسر
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كساب أحمد
 
قال جو كابسر، الرئيس التنفيذى رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية، إنه يشعر بالفخر للانتهاء من المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء في مصر، لافتًا إلى أن هذه المشروعات اعتمدت على الغاز الطبيعي بشكل كامل.

وأضاف" الرئيس التنفيذى رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز العالمية"، خلال حديثة على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن السوق المصرية بها العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الكهرباء، مشيرًا إلى أن معدلات كفاءة تشغيل محطات الكهرباء الجديدة بلغت أكثر من 60%.
المزيد عن: مشروعات سيمنز مشروعات الكهرباء الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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