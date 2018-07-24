عاجل.. أخبار السعودية اليوم | جامعة "الطائف" تفتتح باب القبول على 1555 مقعدًا شاغرًا بدءًا من الغد

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أعلنت جامعة الطائف، عن فتح باب القبول للتقديم على ١٥٥٥ مقعدًا شاغرًا في كلياتها، ابتداءً من الغد الأربعاء، حتى يوم السبت المقبل.





كما صرحت الجامعة بإلغاء قبول عددٍ من الطلاب والطالبات، الذين لم يكملوا إجراءات تثبيتهم بعد نيلهم القبول، وترقية عدد آخر من المقبولين والمقبولات على درجة البكالوريوس إلى رغبات أعلى، كما تم ترقية عدد من المقبولين على درجة الدبلوم ليكملوا دراستهم في الجامعة بدرجة البكالوريوس بدلاً ممن أُلغي قبولهم.





وأوضحت أنها قبلت مجموعة جديدة من الطلاب والطالبات، الذين تقدموا بطلباتهم ولم يقبلوا، ليحلوا مكان المقبولين سابقًا بدرجة الدبلوم، وذلك استنادًا إلى النسب الموزونة لهؤلاء المتقدمين.





وحول إجراءات التقديم على المقاعد الشاغرة، دعت جامعة الطائف المتقدمين والمتقدمات، الذين لديهم طلبات قبول سابقة إلى الدخول إلى بوابة القبول على موقعها الإلكتروني، ومن ثم إلى أيقونة القبول، وثم إلى تعديل طلبات قبول، لتظهر لهم التخصصات المتاحة، حيث سيتسنى لهم ترتيب رغباتهم وفق تلك التخصصات.





وبيّنت الجامعة أنه بالنسبة للطلبة، الذين ليست لديهم طلبات قبول سابقة، فعليهم الدخول على موقع الجامعة بالخطوات السابقة نفسها، مع تقديم طلب قبول جديد عبر الأيقونة المخصصة لذلك، لتظهر لهم التخصصات المتاحة وتقديم طلباتهم، مشيرة إلى أنه يتوجب على هؤلاء المتقدمين والمتقدمات ترتيب رغباتهم وفق تلك التخصصات.





وذكرت جامعة الطائف، أنه يفضل للمتقدم أو المتقدمة أن يختار أكثر من مقر للحصول على فرصة أفضل في الترشح للقبول.





وأكدت الجامعة، أنه لن يُنظر في أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ، فيما ستعلن نتائج الترشيح على المقاعد الشاغرة يوم الاثنين المقبل.



