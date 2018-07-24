عماد النحاس يكشف أسباب عدم أكتمال تولي تدريب نجوم المستقبل

كشف عماد النحاس المدير الفنى السابق لطنطا ، أسباب فشل المفاوضات مع فريق نجوم المستقبل قائلا إنها تمت سريعا ولم تتعد مراحل الأتفاق والتفاوض" .

وأوضح "النحاس" خلال مداخلة هاتفيا في برنامج "شوت مع حتحوت" الذي يقدمه بشكل استثنائي "إسلام صادق" علي راديو مصر88.7 " ان مسئولى المستقبل اجروا اتصالا بى ، وعقد وا جلسة سريعا وخضت مباراة ودية مع الفريق، وبعد الأستخارة وجدت نفسي غير قادر علي خوض التجربة ، فقدمت أعتذاري".

وقال إن المستقبل يمتلك لاعبين مميزين للغاية ، مشددا على أنه يحلم بتولى تدريب المنتخب والذى لا يعلم كيفية اختياره حتى الأن" .

وأشار إلى أنه يرشح حسام حسن المدير الفنى للمصرى لتولى القيادة الفنية للمنتخب ، كاشفا أنه تم ترشيحه ضمن جهاز الأهلى بقيادة كارتيرون ولكن المفاوضات لم ترتق إلى الجدية".

وكان النحاس قد تولي تدريب عدد من الفرق بداية من أسوان ثم الشرقية والرجاء وأخيرا طنطا".