عاجل.. أخبار السعودية اليوم | أمر ملكي بترقية مدير عمليات الدفاع المدني لرتبة عقيد

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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد "سعيد حزام أبا العلا الشهراني"، مدير غرفة العمليات بالمديرية العامة للدفاع المدني، إلى رتبته الجديدة "عقيد".





فيما أعرب العقيد "أبا العلا" عن وافر شكره وتقديره للملك سلمان وولي العهد ووزير الداخلية، على هذه الترقية، التي عدَّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم المليك والوطن.



