عاجل.. أخبار السعودية اليوم | أمر ملكي بترقية مدير عمليات الدفاع المدني لرتبة عقيد
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:24 م
الفجر السعودي
يقدم موقع الفجر كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد "سعيد حزام أبا العلا الشهراني"، مدير غرفة العمليات بالمديرية العامة للدفاع المدني، إلى رتبته الجديدة "عقيد".
فيما أعرب العقيد "أبا العلا" عن وافر شكره وتقديره للملك سلمان وولي العهد ووزير الداخلية، على هذه الترقية، التي عدَّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين، ثم المليك والوطن.
المزيد عن: مدير عمليات الدفاع المدني محمد بن سلمان عقيد الممكلة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الأمير محمد بن سلمان اخبار المملكة اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الأن أمر ملكي أخبار السعودية مباشر