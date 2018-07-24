تغريدات الفنانين.. أحمد حلمي ينضم لـ "أرابزغوت تالنت"

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الثلاثاء، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.





أحمد حلمي ينضم لـ"أرابزغوت تالنت"

حسم الفنان أحمد حلمي أمر مشاركته بلجنة التحكيم في الموسم الأخير في برنامج اكتشاف المواهب " أرابز غوت تالنت"، وأكد مشاركته في الموسم السادس من خلال إعلانه على حسابه الرسمي "تويتر" عن مواعيد اختبارات المواهب المشاركة لينضم الى علي جابر في لجنة التحكيم.





حيث نشر وقال: اعزائي.. اللي شايف ان عنده أو عندها او عندهم موهبة حقيقية يتقدم للاختبارات وللجميع حظ سعيد ان شاء الله "، وذلك بعد انقطاع طويل لأحمد حلمي على تويتر.





رسالة رومانسية من كندة علوش لعمرو يوسف

عرضت الفنانة السورية كندا علوش صورة تجمعها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف من إجازتهما الصيفية.





وعلقت كندة علوش على الصورة قائلة: "متعه شمس الصيف مع حبيبي".





أمل حجازي تنفي خلعها الحجاب

ردّت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي على الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية وحسابات "السوشيال ميديا" بخصوص خلعها الحجاب.





وكتبت حجازي عبر حسابها الرسميّ في "تويتر": "لا يمر يوماً لا أشكر الله به على نعمة الهداية، توضيح لكل المواقع وكل من قال إني خلعت الحجاب #حجابي_سر_سعادتي #امل_حجازي".





وتعبّر أمل حجازي عن فخرها بقرار ارتدائها الحجاب، بعدما أعلنت اعتزالها الفن، في سبتمبر الماضي.





وقالت: "أنا فخورة بهذا القرار ومقتنعة به ليس تعصباً أبداً لأنني بعيدة كل البعد عن التعصب الديني والطائفي وأحترم الأديان كلها وأعامل الأشخاص على أخلاقهم وعلى إنسانيتهم وليس على دينهم".





وليد سعد يروج لألبوم إليسا الجديد

روج الملحن وليد سعد لألبوم المطربة اللبنانية إليسا الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقال سعد خلال تدوينته على تويتر: "انتظرونى في تعاون جديد مع ملكة الإحساس إليسا في ألبوم كل اللي بيحبوني.. خلال ساعات.. يا رب تعجبكم".



