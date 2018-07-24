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4 مرشحين لمنصب مدرب الحراس في الجهاز الجديد للفراعنة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:04 م
4 مرشحين لمنصب مدرب الحراس في الجهاز الجديد للفراعنة
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محمد الصو
 

 

يفاضل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بين عدة أسماء لتولي منصب تدريب حراس مرمى المنتخب الوطني، بالفترة المقبلة.

 

ورشح أعضاء مجلس الجبلاية، الرباعي أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، وفكري صالح مدرب حراس وادي دجلة، وطارق سليمان مدرب الأهلي السابق، وأسامه المندوه، لتولي المنصب ضمن الجهاز الفني الجديد والمنتظر الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري.

 

وعقد مجلس الجبلاية، اجتماعًا اليوم وتم خلاله مناقشة عدد من الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني، واعتماد رواتب جهاز منتخب 2001.

 

ويستعد المنتخب الوطني، لملاقاة النيجر يوم 8 سبتمبر المقبل بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

المزيد عن: منتخب مصر مدرب الحراس كورة طارق سليمان رياضة الجهاز الجديد أحمد ناجي
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