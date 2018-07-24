إسرائيل تزيل الألغام في هضبة الجولان

وذكر موقع إلكتروني إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية مستمرة في خطة مستقبلية لإزالة الألغام في هضبةالجولان السورية.

وأكد الموقع الإخباري العبري "واللا"، أن الأراضي التي تضمها الألغام تتخطى الـ3000 دونما، بتكلفة عشرات الملايين من الشواكل، ادعى الموقع أن الجيوش العربية السورية والأردنية والمصرية زرعتها.

وأفاد الموقع بأن وزارة الدفاع بدأت إخلاء هضبة الجولان، منذ أغسطس 2017، وتستمر تلك الخطة لثلاث سنوات قادمة، وأنه سبق وتم ضم مناطق في الهضبة لمدينة مجدل شمس سبق وتم إخلائها من الألغام.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية دشنت لجنة لإخلاء الجولان من الألغام في عام 2011؛ وتم تفكيك 200 ألف لغم، وإخلاء 9000 دونما من الشمال والجنوب الإسرائيليين من هذه الألغام.