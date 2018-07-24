عاجل.. أخبار السعودية اليوم | مجلس إدارة الملكية الفكرية يعين "السويلم" رئيسًا تنفيذيًا للهيئة

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قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الثلاثاء، تكليف الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم رئيساً تنفيذياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية.





ويملك "السويلم" خبرة واسعة في مجال حقوق الملكية الفكرية على الصعيد المحلي والدولي؛ إذ عمل مستشاراً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).





هذا وكان "السويلم" قد شغل منصب نائب الرئيس لدعم البحث العلمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ العام 1431هـ، وعُيّن على درجة أستاذ بحث في العام نفسه، كما عمل قبل ذلك مشرفاً على معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة لمدة عشر سنوات، ورئيساً لمركز أبحاث التقنية الحيوية بالمدينة.





كما ترأس عددا من مجالس الإدارات واللجان المحلية والدولية وشارك في عضويتها؛ إذ ترأس اللجنة الدولية الحكومية للأخلاقيات الحيوية (اليونسكو) بين عامي 2009-2011م، وترأس أيضاً اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE)، وكذلك اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية.





وشارك السويلم، في عضوية مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وكذلك عضوية مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصبح عضوا في اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للبترول، و مجلس البيئة، و اللجنة الوطنية لآليات التنمية النظيفة، والمجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي والأمين العام للجائزة.





تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السويلم، قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة شفيلد ببريطانيا في تخصص التقنية الحيوية والهندسة الوراثية، كما عمل على عدد من المشاريع البحثية في مجال الجينوم والبريتومكس والسلامة الحيوية والتحوير الوراثي.





وفي هذا السياق أصدر العديد من الأبحاث، والتقارير العلمية المحكمة في مجال التقنية الحيوية والهندسة الوراثية والأخلاقيات؛ المرتبطة بالنشاط البحثي على الكائنات الحية، وحاضر في العديد من الجامعات والمؤتمرات والندوات المحلية والعالمية.



