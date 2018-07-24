محافظ الدقهلية: ﻻ استثناء ﻷحد في تطبيق القانون (صورر)

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، انه ﻻ إستثناء ﻷحد في تطبيق القانون وسيتم تطبيقه علي الجميع مهم كان موقعه أو منصبه وان سن القوانين وتشريعها من اجل تحقيق العداله واشعار المواطنين باﻷمن واﻷمان.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، الاسبوعي بالمواطنين الذي يعقده للتعرف شخصيا علي مشكلات واحتياجات ومطالب ابناء الدقهلية واستمع الي مشاكل ومطالب 23 حالة.



وقال الشعراوي، ان إزالة التعديات علي املاك الدولة هي اشعار للمواطن بهيبة الدولة وانها هي القائدة والمتحكمة في مجريات اﻷمور، مؤكدا علي ازالة كافة التعديات علي املاك الدولة داخل كل مركز ومدينة اوقرية بنطاق المحافظة خلال الموجه العاشرة ﻹزالة التعديات التي بدأ التنفيذ فيها بكل حماس.



وكلف الشعراوي، بضرورة توفير أماكن داخل مدينة المنصورة وتحديدا في نهاية المشاية السفلية واسفل كوبري الجامعه وفي شارع الجيش وتحديد أماكن أخري داخل مدينة المنصورة وكافة المراكز والمدن في نطاق المحافظه من أجل إقامة مناطق كرافنات وعربات للطعام أسوة بشارع مصر لخلق فرص عمل للشباب والترفيه عن المواطنين.



وفي السياق ذاته أمر محافظ الدقهلية، بتوفير معاشات ضمانيه وتكافل وكرامه وتوفير اكشاك لبعض المستحقين وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص نظرا لظروفهم الاجتماعيه الصعبة كما سلم خلال اللقاء اﻹعانات الماليه الفوريه لعدد من المستحقين.