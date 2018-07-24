أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم تفتح أبوابها من أبوظبي (فيديو)





أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مدينة وارنر براذرز الترفيهية كأكبر مدينة مُغطاة في العالم باستثمارات تصل إلى مليار دولار.





وقال مسؤولو شركة ميرال، التي قامت بتطوير المدينة خلال مؤتمر صحفي، إن مساحة المدينة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة، وتضم 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً.





وتضمن الافتتاح الذي واكبه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عرضا لفيلم قصير، تم إعداده خصيصاً للاحتفاء بالأرشيف السينمائي المتميز لشركة وارنر براذرز، التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفية على مستوى العالم، وشمل العمل مقتطفات من أشهر الأعمال التي قدمتها الشركة.





وقال محمد بن راشد في تعليقه على الحدث عبر "تويتر"، "مع أخي محمد بن زايد أثناء تدشين (وارنر براذرز أبوظبي) إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة عالميًا.. معلم جديد في عاصمتنا.. ووجهة جديدة لعائلاتنا.. ومحطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني".





وعلق محمد بن زايد آل مغردًا "سعدت برفقة أخي محمد بن راشد بافتتاح المدينة الترفيهية المغطاة الأولى على مستوى العالم تحمل علامة وارنر براذرز في أبوظبي.. تطوير المرافق السياحية وتوفير أفضل الوجهات الترفيهية العالمية محور رؤيتنا المستقبلية لجعل اﻹمارات المكان اﻷسعد واﻷجمل معيشيا".





وأضاف "وارنر براذرز أبوظبي إضافة سياحية وترفيهية جاذبة، ستسهم في تعزيز السياحة العائلية في جزيرة ياس.. سنظل نترجم طموحاتنا التنموية إلى حقيقة وفق استراتيجيات وخطط وطنية تحقق لنا الريادة عالمياً".





وسيستمتع الضيوف بأجواء هوليوودية في منطقة وارنر براذرز بلازا، التي تجسد كل ما يتعلق عصر هوليوود الذهبي.





وينتقل الضيوف بعد ذلك إلى مدينة متروبوليس العصرية الحديثة، حيث ناطحات السحاب التي يتولى حمايتها من الأعداء دي سي سوبر هيروز مثل سوبرمان وغيره من أبطال جستس لييغ، بما في ذلك وندر ومان، وأكوامان، وغرين لانترن، وسايبورغ وذا فلاش، إضافة إلى تين تايتنز.







